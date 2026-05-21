Falls sie jedoch ihre Position änderten, seien die USA da - «und in der Zwischenzeit werden wir weiter das tun, was wir tun müssen». Rubio sagte, dass die USA etwa über ihr diplomatisches Personal in Kontakt mit Kubanern stünden. Er bestätigte auch, dass der Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, John Ratcliffe, jüngst vor Ort war. Zudem gebe es einige Kontakte, die über sein Aussenministerium liefen, sagte Rubio. «Ich sehe nur nicht viel», setzte er an, brach dann ab und beendete seinen Satz mit dem Hinweis, dass Havanna letztlich eine Entscheidung treffen müsse.