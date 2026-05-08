In den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs erwarten die USA nach Angaben von Aussenminister Marco Rubio noch heute eine Antwort aus Teheran. Bislang habe man noch keine Rückmeldung erhalten, aber «wir sollten heute etwas erfahren», sagte Rubio bei seinem Besuch in Italien vor Journalisten. «Wir erwarten heute irgendwann eine Antwort von ihnen», betonte er. Er hoffe, dass es sich um ein ernsthaftes Angebot handeln werde. «Die Hoffnung ist, dass es etwas ist, das uns in einen ernsthaften Verhandlungsprozess bringen kann.»