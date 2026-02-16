Zugleich wollte Rubio mit den Oden auf die als unverbrüchlich dargestellte Männerfreundschaft zwischen seinem Chef im Weissen Haus und Orban dem letzteren wohl auch innenpolitisch den Rücken stärken. Denn der Ungar sieht am 12. April einer Parlamentswahl entgegen, die er verlieren könnte. Sein bürgerlich-konservativer Herausforderer Peter Magyar liegt in den Umfragen derzeit deutlich vor ihm./gm/DP/stw