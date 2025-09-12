US-Aussenminister Marco Rubio wird an diesem Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gaza-Krieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.