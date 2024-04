US-Aussenminister Antony Blinken hat bei seinem China-Besuch in der Wirtschaftsmetropole Shanghai laut US-Medienberichten unfaire Handelspraktiken der Volksrepublik angesprochen. In einer Unterredung mit dem Parteisekretär der ostchinesischen Millionenstadt Chen Jining habe er Bedenken über die Handelspolitik Pekings zur Sprache gebracht, wie mehrere Medien unter Berufung auf das US-Aussenministerium am Donnerstag berichteten. Blinken habe einen fairen Wettbewerb und gleiche Bedingungen dafür für in China tätige US-Firmen gefordert.