Anleger an der Börse reagierten unentschieden auf die detaillierten Jahreszahlen: Die Aktie der Pfandbriefbank pendelte am Vormittag zwischen Gewinn- und Verlustzone und lag zuletzt mit rund einem halben Prozent im Minus bei 3,24 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Papier damit fast ein Viertel an Wert eingebüsst. In den vergangenen drei Jahren beläuft sich ihr Kursverlust sogar auf rund zwei Drittel.