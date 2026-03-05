«Für 2026 wollen wir im Neugeschäft weiter an Fahrt aufnehmen und die Diversifikation unserer Erträge vorantreiben», sagte der Manager nun. Allerdings dürften die Erträge mit 375 bis 425 Millionen Euro den Vorjahreswert von 422 Millionen aus dem Vorjahr eher unterschreiten als übertreffen. Der Wegfall von Erträgen aus dem US-Geschäft könne wegen der schleppenden Erholung an den Immobilienmärkten voraussichtlich nur sukzessive mit wachsendem Neugeschäft in Europa kompensiert werden, hiess es. Entsprechend erwartet Wolf für 2026 weiterhin nur einen Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro./stw/stk