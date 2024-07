Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im zweiten Quartal dank starker Verkäufe von grossen und teuren Autos mehr verdient. Der Jahresaublick wurde erhöht. So sollen 2024 bereinigt um Sonderposten nun 9,50 bis 10,50 US-Dollar Gewinn je Aktie erzielt werden, wie GM am Dienstag in Detroit (Michigan) mitteilte. Bisher waren jeweils 50 Cent weniger eingeplant. Analysten hatten zuletzt einen Wert am unteren Ende der neuen Spanne erwartet. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 5 Prozent zu.