US-Präsident Donald Trump hatte eine Elektroautoprämie von 7.500 Dollar abgeschafft. Zudem werden vom Republikaner die Emissionsregeln für Autos entschärft. Im Zuge der Verkaufsflaute von Elektroautos hatte bereits Ford im Dezember eine Abschreibung in Höhe von 19,5 Milliarden Dollar angekündigt, der Grossteil davon ebenfalls im vierten Quartal.
Unter anderem sei die Fabrik in Orion (Michigan) von der Produktion von Elektroantrieben auf Verbrenner-SUVs und -Pickups umgestellt worden, hiess es von General Motors zur Begründung für die Abschreibungen. Bereits im dritten Quartal hatte GM 1,6 Milliarden Dollar in Nordamerika abgeschrieben. In China belasteten GM nun im vierten Quartal der Umbau des dortigen Gemeinschaftsunternehmens sowie Rechtsstreitigkeiten./men
(AWP)