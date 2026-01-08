Der US-Autobauer General Motors (GM) muss wie sein Rivale Ford hohe Abschreibungen auf seine Elektroautos vornehmen. Diese kosteten den Konzern im vierten Quartal rund 6,0 Milliarden US-Dollar, hinzu kämen 1,1 Milliarden Dollar Sonderkosten für den Umbau in China, hiess es vom US-Autoprimus am Donnerstagabend in Detroit. Angesichts von auslaufenden Steueranreizen und den gelockerten Emissionsregeln in den USA habe GM in der Reaktion auf nachlassende Nachfrage seine Elektroautokapazitäten gesenkt, hiess es von den Amerikanern. Die GM-Aktie verlor nachbörslich knapp zwei Prozent.