Seit einigen Wochen finden in Washington erstmals seit Jahrzehnten direkte politische Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertreten statt. In dem Rahmen wurde zuletzt nach mehrmaligen gescheiterten Anläufen zu einer Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah ein Rahmenabkommen zu Beendigung des Konflikts geschlossen. Die Lage hat sich seitdem zwar beruhigt. Es kommt im Libanon jedoch weiter zu israelischen Angriffen. Die israelische Armee ist auch weiterhin mit Truppen im Libanon aktiv.