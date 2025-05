Im Gegenteil zeige die Ukraine mit ihren Drohnenangriffen, dass sie keinen Frieden wolle und zu «terroristischen Aktionen» neige, sagte Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. «Das rechtfertigt eine Fortsetzung der militärischen Spezialoperation» - so nennt Moskau den Krieg gegen Nachbarland offiziell. Die Einstellung des Feuers an einer so langen Front sei «mit einer Menge von Fragen verbunden, die bearbeitet werden müssten», kommentierte Maria Sacharowa, Sprecherin des Aussenministeriums.