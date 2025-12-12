Henkel macht derzeit eine maue Konsumstimmung zu schaffen. Das Unternehmen hatte daher im August die Umsatzerwartung gesenkt. Bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal Anfang November bestätigte der Konsumgüterkonzern seine Jahresprognose. «Falls sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld bis zum Jahresende nicht spürbar verbessert, gehen wir davon aus, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe am unteren Ende der aktuellen Bandbreite von 1 bis 2 Prozent liegen wird», so Konzernchef Carsten Knobel.