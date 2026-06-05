Der Arbeitsmarkt in den USA hat im Mai positiv überrascht und Erwartungen auf Leitzinsanhebungen im späteren Jahresverlauf geschürt. Die Beschäftigtenzahl war deutlich stärker gestiegen als erwartet. Ausserhalb der Landwirtschaft legte sie um 172.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 88.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 93.000 Stellen nach oben revidiert.