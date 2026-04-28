Im Raum steht die Frage, inwieweit der Monarch in seiner Rede darauf eingehen wird. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt unter anderem wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg immer wieder gegen die britische Regierung gewettert. Im Regierungssitz Downing Street hofft man daher, dass der König das Verhältnis der Verbündeten wieder in eine positive Richtung lenken kann. Trump gilt als grosser Fan der britischen Royals.