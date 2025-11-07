Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 46'808 Punkte. Damit läuft es für den US-Leitindex auf einen Wochenverlust von rund anderthalb Prozent zu. Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,6 Prozent auf 6'682 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,0 Prozent auf 24'891 Punkte abwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochenminus von rund 3,7 Prozent an.