Für die wichtigsten Indizes droht am Montag eine Serie nach fünf positiven Handelstagen zu reissen. Beim Dow Jones Industrial wurden die Verluste in den Anfangsminuten schon wieder etwas kleiner. Zuletzt notierte der Wall-Street-Leitindex mit ein Abschlag von 0,2 Prozent auf 47'607 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 6'823 Zähler nach unten.