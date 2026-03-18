Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis waren zuvor schon stark gestiegene Erzeugerpreise zur Belastung geworden. Bei der Fed standen dann die Begleitaussagen der Notenbank im Fokus. «Die Eskalation der Lage in Nahost macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in 2026 die Leitzinsen senken wird», sagte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust in einer ersten Reaktion. Noch vor Kriegsbeginn war am Markt mit zwei Senkungen im späteren Jahresverlauf gerechnet worden.