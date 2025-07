Der vortags schwache Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,09 Prozent auf 44'061,07 Punkte kaum erholt. Der marktbreite S&P 500 , der am Dienstag nach einem frühen Rekordhoch etwas ins Minus gerutscht war, trat mit 6'243,74 Punkten auf der Stelle. Der technologielastige Nasdaq 100, der ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt und ein knappes Plus ins Ziel gerettet hatte, sank hingegen zur Wochenmitte um 0,24 Prozent auf 22'830,05 Punkte.