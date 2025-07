Der vortags schwache Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 44'089,95 Punkte nur wenig erholen. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Dienstag nach einem frühen Rekordhoch etwas ins Minus gerutscht war, ging es um 0,02 Prozent auf 6'245,09 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 , der ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt und ein knappes Plus ins Ziel gerettet hatte, sank hingegen zur Wochenmitte um 0,35 Prozent auf 22'803,76 Punkte.