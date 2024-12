Der mit Spannung erwartete letzte diesjährige Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat die New Yorker Börsen am Mittwoch belastet. Der Dow Jones Industrial gab seine vorher noch zu Buche stehenden Gewinne auf, indem er mit 0,56 Prozent ins Minus drehte. Er fiel genauso wie seine beiden wichtigsten Indexkollegen auf ein Tagestief. Der marktbreite S&P 500 verlor zuletzt 0,65 Prozent an Wert. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte vorher schon leicht im Minus gelegen, doch sein Abschlag schwoll zuletzt auf 0,92 Prozent an.