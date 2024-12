Der mit Spannung erwartete letzte diesjährige Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat die New Yorker Börsen am Mittwoch belastet. Der Dow Jones Industrial gab seine vorher noch zu Buche stehenden Gewinne auf und lag zuletzt mit einem halben Prozent im Minus. Der Leitindex der Wall-Street-Börse steuert damit nun schon auf den zehnten Verlusttag in Folge zu.