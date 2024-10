Unter den Einzelwerten gewannen am Donnerstag Nvidia 3,2 Prozent. Konzernchef Jensen Huang betonte, dass die Nachfrage nach dem neuesten Grafikprozessor Blackwell weiter auf Kurs ist. «Blackwell ist in voller Produktion», sagte Huang in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC. Der Absatz des Prozessors für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz laufe wie geplant und die Nachfrage sei «wahnsinnig».