Trump kündigte am Mittwoch nach dem US-Börsenschluss neue Importzölle für Autos und für Autoteile an. Spätestens vom 3. Mai an werden die zusätzlichen Abgaben für die Automobilzuliefererindustrie erhoben. Ab 2. April sollen zudem sogenannte reziproke Zölle erhoben werden, also die Zölle auf dasselbe Niveau bringen wie die der Handelspartner. Zwar ist laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, auch mit der öffentlichkeitswirksam unterzeichneten 'Executive Order' das letzte Wort mit «Dealmaker» Trump noch nicht gesprochen, «eine Eskalation im Handelsstreit der USA gegen den Rest der Welt ist es allemal».