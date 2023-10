Der Klage zufolge gelangten die Angreifer spätestens im Januar 2019 in Systeme von Solarwinds. Mit ihrem Zugang hätten sie Schadcode in drei Software-Produkte eingebaut, die an mehr als 18 000 Kunden der Firma rund um die Welt ausgeliefert worden seien. Aufgedeckt wurde die Attacke von der IT-Sicherheitsfirma FireEye, die selbst Ziel der Hacker geworden war./so/DP/ngu