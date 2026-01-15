Die USA haben der iranischen Regierung angesichts deren brutaler Niederschlagung der Massenproteste erneut mit einer militärischen Eskalation gedroht. US-Präsident Donald Trump sei «ein Mann der Tat, nicht der endlosen Worte, wie wir sie bei den UN sehen», sagte der UN-Botschafter der USA, Mike Waltz, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. «Er hat klargestellt, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, um das Schlachten zu beenden.»