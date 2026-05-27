Die Generalstaatsanwältinnen der US-Bundesstaaten New York und New Jersey haben am Mittwoch eine Untersuchung zu den Ticketverkaufspraktiken der Fifa für die Fussball-WM 2026 eröffnet. Auslöser seien Medienberichte, wonach Fans über die Lage ihrer Sitzplätze in die Irre geführt worden sein könnten, teilten die Behörden am Mittwoch mit.