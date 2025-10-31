Die neue Regelung soll demnach am 25. November in Kraft treten. Bis dahin werde die Zeit für solche Chat-Gespräche zunächst auf zwei Stunden pro Tag begrenzt. Neben weiteren Massnahmen werde auch eine neue Altersüberprüfung eingeführt. Teenager sollen das Tool zwar weiterhin nutzen dürfen, allerdings nicht mehr für offene Chat-Gespräche, sondern etwa zum Erstellen von Videos oder Streams.