Der US-Chemiekonzern Dow hat im ersten Quartal niedrigere Preise zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um neun Prozent auf 10,8 Milliarden US-Dollar (10,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Midland (US-Bundesstaat Michigan) mitteilte. Damit hatten Analysten im Schnitt gerechnet.