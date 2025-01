Auch zum Euro hat der Dollar hinzugewonnen. Aktuell kostet der Euro 1,0437 Dollar. Am Vortag wurde das Paar Euro/Dollar allerdings noch über 1,05 gehandelt. Derweil hat sich der Euro zum Franken kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wird am Nachmittag zu 0,9444 nach 0,9451 am Morgen gehandelt.