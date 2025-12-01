Vor allem für Oktober wurden einige US-Daten gar nicht erhoben. Und somit gebe es auch keine verlässlichen Hinweise auf eine konjunkturelle Abkühlung, so der Valiant-Kommentar weiter. Sollten die Notenbanker aus diesem Grund die Zinsschraube nicht lockern, könne der Dollar in den letzten drei Wochen des Jahres eine kleines Rally erleben.