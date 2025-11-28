Das liege zum Teil daran, dass sich mit Kevin Hassett als Spitzenkandidat für die Nachfolge als Fed-Chef ein Vertreter einer lockeren Geldpolitik herauskristallisiert habe, so ein Devisen-Experte. Zudem zeigten US-Konjunkturdaten zwar weiter keinen Einbruch, aber eine leichte Abkühlung der US-Volkswirtschaft an, was ebenfalls für eine Zinssenkung spreche.