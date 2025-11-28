Auch zum Schweizer Franken hat sich der Dollar zuletzt vergünstigt. Der «Greenback» schwächte sich am Nachmittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8050 Franken gehandelt nach 0,8063 kurz vor Mittag. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9326 mehr oder weniger auf der Stelle.

Allgemein wurde der Dollar in den letzten Tagen von den in den USA gestiegenen Zinssenkungserwartungen unter Druck gesetzt. Mittlerweile wird eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte im Dezember wieder fast vollständig eingepreist.

Das liege zum Teil daran, dass sich mit Kevin Hassett als Spitzenkandidat für die Nachfolge als Fed-Chef ein Vertreter einer lockeren Geldpolitik herauskristallisiert habe, so ein Devisen-Experte. Zudem zeigten US-Konjunkturdaten zwar weiter keinen Einbruch, aber eine leichte Abkühlung der US-Volkswirtschaft an, was ebenfalls für eine Zinssenkung spreche.

(AWP)