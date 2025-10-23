Das EUR/CHF-Paar notiert am späten Donnerstagnachmittag bei 1,1617 nach einem Tagestief um die Mittagszeit von 1,1585. Auch zum Franken hat der Dollar an Terrain verloren. Das USD/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,7956 um, im Hoch um die Mittagszeit waren es noch 0,7989 gewesen. Das EUR/CHF-Paar hat sich entsprechend wenig bewegt und wurde zuletzt bei 0,9242 gehandelt. Das Jahrestief hier von 0,9210 vom Dienstag ist noch immer nicht allzu weit entfernt.
Für Gesprächsstoff auch am Devisenmarkt sorgt der weitere Anstieg der Ölpreise, nachdem die US-Regierung neue Sanktionen gegen grosse russische Öl-Firmen verhängt hatte. Angesichts der daraus resultierenden Inflationsgefahr waren die Renditen am US-Anleihenmarkt zuvor gestiegen, was den Dollar kurzfristig etwas stützte.
Weitere kursbewegende Impulse erhoffen sich die Anleger am Freitag, wenn die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie die US-Konsumentenpreise veröffentlicht werden. Ausserdem sollen die US-Inflationsdaten trotz des teilweisen Stillstands in den Behörden erscheinen.
Dennoch fehlten weiterhin wichtige Konjunkturindikatoren, insbesondere mit Blick auf den Arbeitsmarkt. Dies erschwere die Arbeit des Fed, das in der kommenden Woche über die weitere geldpolitische Ausrichtung entscheiden wird.
Das Sitzungsprotokoll, das die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Morgen erstmals veröffentlicht hat, sorgte derweil für keine grösseren Ausschläge. An der jüngsten geldpolitischen Lagebeurteilung hatte die SNB den Leitzins bei null Prozent belassen.
(AWP)