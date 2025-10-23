Das EUR/CHF-Paar notiert am späten Donnerstagnachmittag bei 1,1617 nach einem Tagestief um die Mittagszeit von 1,1585. Auch zum Franken hat der Dollar an Terrain verloren. Das USD/CHF-Paar ging zuletzt bei 0,7956 um, im Hoch um die Mittagszeit waren es noch 0,7989 gewesen. Das EUR/CHF-Paar hat sich entsprechend wenig bewegt und wurde zuletzt bei 0,9242 gehandelt. Das Jahrestief hier von 0,9210 vom Dienstag ist noch immer nicht allzu weit entfernt.