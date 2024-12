Zunächst am Donnerstag und nun in einem zweiten Anlauf auch am Freitag nimmt der Rückenwind für den Dollar allerdings ab. So kostet ein Euro am Freitagnachmittag noch 1,0396 Dollar nach klar tieferen Kursen um die Marke von 1,0365 am Morgen. Am Mittwoch vor dem US-Zinsentscheid hatte der Kurs noch bei 1,0475 gelegen.