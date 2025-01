Am Nachmittag kostet der US-Dollar 0,9081 Franken, nachdem er im Tageshoch mit 0,9116 noch die Marke von 91 Rappen überwunden hatte. Auch der Euro hat bis am späten Nachmittag einen Teil seines Rückstands wieder aufgeholt und kostet aktuell 1,0391 Dollar. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9437 mehr oder weniger auf der Stelle.