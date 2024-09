Nach dem Fed bleiben Notenbanken auch bis zum Wochenschluss das beherrschende Thema. So hat die norwegische Norges Bank am Morgen die Zinsen auf dem aktuell hohen Niveau von 4,5 Prozent belassen, die britische Bank of England beliess ihren Leitzins bei 5,00 Prozent. Zum Wochenschluss steht dann der Zinsentscheid der Bank of Japan an.