Bereits am Donnerstag ist die Europäische Zentralbank (EZB) an der Reihe. «Vertreter der Notenbank haben in den letzten Tagen und Wochen angedeutet, dass wegen der nachlassenden Inflationsgefahren und der schwachen Konjunkturentwicklung mit einer erneuten Zinssenkung zu rechnen ist», sagt ein Ökonom dazu. Am Markt werde eine Reduzierung bereits eingepreist.