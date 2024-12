Der Dollar ist am Montagnachmittag in Richtung der Marke von 0,89 Franken vorgerückt. Er notiert zu 0,8886 Franken nach Kursen von um die 0,8860 Franken am Mittag. Der Euro kostet derweil 1,0467 Dollar nach 1,0511 gegen Mittag. Zum Franken wird der Euro zu etwas tieferen 0,9299 gehandelt.