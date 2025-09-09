Derweil wurde das Beschäftigungswachstum in den USA in den zwölf Monaten bis zum März 2025 nach unten revidiert. Es war also weit weniger robust als zuvor berichtet. Die Anpassung der Statistik deute darauf hin, dass die Abschwächung des Arbeitsmarktes in den vergangenen Monaten bereits auf eine längere Phase mit moderaterem Beschäftigungswachstum folgte, heisst es am Markt.