Der Euro notierte am Nachmittag zur US-Währung mit 1,1655 US-Dollar ein wenig höher als gegen Mittag mit 1,1638. Zum Franken sank der Euro dagegen leicht: Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9324 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als gegen Mittag.