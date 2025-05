Mehr Flüge und Passagiere in die USA

Dem Manager zufolge hat die Lufthansa-Gruppe in dem genannten Zeitraum rund 5.700 Flüge in die USA mit rund 1,3 Millionen Passagieren absolviert. Dies sei jeweils eine Zunahme um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Trump hat seine zweite Präsidentschaft am 20. Januar begonnen.