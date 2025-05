Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im April leicht gestiegen. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Im März waren die Umsätze zudem um revidierte 1,7 Prozent gestiegen (zunächst plus 1,5 Prozent). Auch ohne die volatilen Umsätze mit Autoverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im April um 0,1 Prozent, was aber etwas weniger war als gedacht.