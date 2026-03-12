Auch in den USA ​bekommen Verbraucher die Folgen des Konflikts an der Zapfsäule zu spüren. Der durchschnittliche Benzinpreis kletterte laut dem Verband AAA auf 3,60 Dollar pro Gallone (0,83 ‌Euro pro Liter). Präsident Donald Trump versuchte, die Sorgen zu dämpfen: Da die USA der grösste Ölproduzent der Welt seien, verdiene das Land an steigenden Preisen «eine Menge Geld», schrieb er im Internet. Allerdings hatte Trump im Wahlkampf niedrige ​Energiepreise versprochen. ​Die steigenden Kosten für Benzin und andere Güter könnten ⁠für seine Republikaner bei den im November anstehenden Zwischenwahlen zu einer Belastung ​werden.