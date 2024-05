Sie erhöhten sich um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg 0,3 Prozent gerechnet, nachdem sie im März noch um 0,1 Prozent gefallen waren. Die Inflationsentwicklung wird derzeit an den Finanzmärkten genau verfolgt. Sie entscheidet darüber, ob die US-Notenbank Federal Reserve noch in diesem Jahr ihren Leitzins senkt.