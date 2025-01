Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Inflationsdaten werden am Mittwoch erwartet. Im November lag die Inflationsrate in den USA bei 2,7 Prozent, und Analysten rechnen mit einem Anstieg auf 2,9 Prozent. Die Teuerung hat sich zuletzt als hartnäckig erwiesen, was die Spekulation auf weniger Zinssenkungen verstärkte.