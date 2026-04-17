Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg begrüsste die weitere Beteiligung von Uber an dem MDax-Unternehmen . «Als global führendes Technologieunternehmen ist Ubers erhöhte Beteiligung eine Bestätigung unserer Plattform, unserer Strategie und unserer fortlaufenden Bemühungen, langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen.»
Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just East Takeaway dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren. Prosus hält nach dem Verkauf nun noch 21,8 Prozent./err/nas
(AWP)