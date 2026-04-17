Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenslieferdienst Delivery Hero auf. Der Grossaktionär Prosus verkauft kartellrechtlich bedingt rund 13,6 Millionen Aktien von Delivery Hero an das US-Unternehmen, wie die Internet-Beteiligungsholding am Freitag mitteilte. Dies entspreche einer Beteiligung von rund 4,5 Prozent. Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 20 Euro je Anteilsschein und entspricht damit einem Bruttoerlös von rund 270 Millionen Euro.