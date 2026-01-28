Schlechte Umfragewerte für Trump bei Wirtschaftslage

Trump steht aktuell unter Druck, mehr für die Vermögenssituation einfacher Amerikaner zu unternehmen. In Umfragen bekam er zuletzt schlechte Werte für die Lage der Wirtschaft. Er hatte im Wahlkampf unter anderem versprochen, die Preise stark zu senken. In den USA stehen im November Parlamentswahlen an - und wenn die Demokraten Trumps Republikanern die Mehrheiten in Senat und Abgeordnetenhaus abnehmen sollten, könnten sie die Handlungsfreiheit des Präsidenten einschränken.