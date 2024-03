Der US-Finanzinvestor KKR will den Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis übernehmen. Ein von KKR geführtes Konsortium biete den Encavis-Aktionären 17,50 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Ebenfalls als Co-Investor beteiligt sei das Familienunternehmen Viessmann. Es seien verbindliche Vereinbarungen mit Ankeraktionären von Encavis vereinbart worden, die fast ein Drittel an dem Unternehmen halten, hiess es weiter. Die Encavis-Führungsgremien haben der Investorenvereinbarung laut Mitteilung zugestimmt und befürworten das Angebot.

14.03.2024 08:56