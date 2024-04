US-Finanzministerin Janet Yellen hat einen mehrtägigen Besuch beim wirtschaftlichen und politischen Konkurrenten China begonnen. Die US-Politikerin landete am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der südchinesischen Industriehochburg Guangzhou, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Yellen will nach eigenen Angaben Vertreter von US-Firmen und der chinesischen Regierung treffen. «Während meiner Zeit in China werde ich mich darauf fokussieren, eine gesunde Wirtschaftsbeziehung voranzutreiben», schrieb sie vor ihrer Ankunft auf der Plattform X, vormals Twitter.