Die US-Fluggesellschaft Jetblue bläst die geplante Übernahme des Billigfliegers Spirit nach rund anderthalb Jahren ab. Unter anderem die behördlichen Genehmigungen könnten bis zum gesetzten Stichtag Ende Juli wohl nicht erfüllt werden, teilte Jetblue am Montag in New York mit. Daher hätten sich beide Unternehmen darauf geeinigt, die 3,8 Milliarden US-Dollar (3,5 Mrd Euro) schwere Übernahme nicht weiterzuverfolgen. Am Finanzmarkt löste dies deutliche Reaktionen aus.

04.03.2024 15:32