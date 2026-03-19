«Wir sprachen auch über eine mögliche Reise von Präsident Lukaschenko in die USA», sagte Coale vor Fernsehkameras. Auch ein Telefonat mit Trump sei möglich. US-Sanktionen gegen das belarussische Finanzministerium, zwei Banken sowie zwei Düngemittelhersteller würden aufgehoben. Anders als die EU, die Lukaschenko wegen seiner Menschenrechtsverstösse isoliert hat, setzen die USA auf Fortschritte durch direkte Kontakte nach Minsk.